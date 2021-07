Papst Franziskus hat Darmoperation gut überstanden

Das Wetter: Wolken, Sonne und vereinzelt Regen, Höchstwerte 21 bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: Wolkige und sonnige Phasen wechseln sich miteinander ab, in Franken auch Schauer oder einzelne Gewitter. Sonst meist trocken bei 20 bis 24 Grad. Die Aussichten: Morgen sonnig, am Abend von Westen her Gewitter bei 25 bis 32 Grad. Am Mittwoch kurze Schauer bei 21 bis 26 Grad. Am Donnerstag ansteigende Gewitterneigung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.07.2021 06:00 Uhr