Papst Franziskus hat Darm-OP wohl gut überstanden

Kiew: Nach der Zerstörung des Kachowka-Staudamms hat das Technische Hilfswerk acht Lastwagen mit Hilfsgütern in Richtung Ukraine geschickt. Sie würden dort frühestens morgen erwartet, sagte THW-Präsident Friedsam in den ARD-Tagesthemen. Zunächst würden Trinkwasserfilter und Stromgeneratoren geliefert. Der ukrainische Präsident Selenskyj kritisierte die internationalen Hilfsorganisationen als zu passiv. Den russischen Truppen warf er vor, die Menschen im russisch besetzten Teil im Stich zu lassen. Nato-Generalsekretär Stoltenberg hat für heute eine Dringlichkeitssitzung mit der Ukraine angesetzt. Der ukrainische Außenminister Kuleba soll per Videoschalte an dem Treffen der Nato-Ukraine-Kommission teilnehmen. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Explosion verantwortlich, die den am Dnipro-Fluss gelegenen Staudamm in der Nacht zum Dienstag teilweise zerstört hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2023 06:00 Uhr