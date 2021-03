Papst Franziskus hält Messe in Bagdad

Nachrichtenarchiv - 06.03.2021 20:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bagdad: Am zweiten Tag seiner Irak-Reise hat Papst Franziskus eine Messe in der Kathedrale St. Josef in der Hauptstadt gehalten. Er rief die christliche Minderheit im Irak dazu auf, sich nicht schwach zu fühlen. Manchmal fühle man sich unfähig und nutzlos. Aber daran dürfe man nicht glauben. Zuvor hatte Franziskus in Nadschaf im Süden des Landes Großajatollah al-Sistani getroffen und dabei für den Dialog zwischen den Religionen geworben. Anschließend hatte er die Ebene von Ur besucht, nach biblischer Überlieferung die Heimat von Abraham, den Christen, Juden und Muslime gleichermaßen als Stammesvater betrachten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 06.03.2021 20:45 Uhr