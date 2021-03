Papst Franziskus gewährt Auszeit für Erzbischof Heße

Nachrichtenarchiv - 29.03.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hamburg: Papst Franziskus hat dem Hamburger Erzbischof Heße nach dessen Rücktrittsgesuch zunächst eine Auszeit gewährt. Wann und in welcher Form der Papst über den angebotenen Amtsverzicht entscheidet, ist damit nach Angaben des Erzbistums aber noch nicht festgelegt. Heße war früher Personalchef und Generalvikar im Erzbistum Köln. In dieser Funktion hat er laut dem Kölner Missbrauchsgutachten Pflichtverletzungen begangen. Noch am Tag der Veröffentlichung des Gutachtens hatte Heße alle Aufgaben niedergelegt und wird seither von Generalvikar Thim vertreten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.03.2021 17:00 Uhr