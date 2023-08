Papst Franziskus fordert bei Fatima-Besuch offene Kirche für alle

Meldungsarchiv - 05.08.2023 17:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Fatima: Umringt von zehntausenden Menschen hat Papst Franziskus am Vormittag den portugiesischen Wallfahrtsort besucht. Dabei betete er zusammen mit Kranken, Häftlingen und Pilgern unter anderem für den Frieden auf der Welt. In einer kurzen Rede verglich der Pontifex die Kirche zudem mit dem Haus einer Mutter, welches keine Türen habe und deshalb für alle immer zugänglich sei. Nach Angaben der Behörden waren etwa 200.000 Menschen bei dem Besuch auf dem großen Platz vor der Marienstatue und der Kapelle in Fatima mit dabei. Im Anschluss flog Franziskus wieder zurück nach Lissabon, wo am Abend ein gemeinsames Gebet mit Teilnehmern des katholischen Weltjugendtags ansteht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2023 17:00 Uhr