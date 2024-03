Papst Franziskus fordert an Ostern sofortigen Waffenstillstand in Gaza

Rom: Der Papst hat in seiner traditionellen Osterbotschaft zum Frieden in der Welt aufgerufen. Er forderte einen Waffenstillstand im Gazastreifen, einen Zugang für humanitäre Hilfe und die Freilassung der Geiseln, die noch in der Gewalt der Hamas sind. Mit Blick auf den Ukraine-Krieg rief Franziskus zur Achtung des Völkerrechts auf. Die aktuellen Kriege waren auch Thema der Osterpredigten evangelischer und katholischer Bischöfe in Deutschland.

