Papst Franziskus feiert trotz gesundheitlicher Probleme die Osternacht in Rom

Vatikanstadt: Trotz der Sorgen vieler Gläubiger um seinen Gesundheitszustand hat Papst Franziskus den feierlichen Gottesdienst der Osternacht im Petersdom begonnen. Er erschien im Rollstuhl zu der Messe. Gestern hatte Franziskus kurzfristig seine Teilnahme am Kreuzweg beim Kolosseum in Rom abgesagt. Er leidet seit mehr als einem Monat an einer Atemwegsinfektion. Der Vatikan hat am Nachmittag bestätigt, dass der Papst morgen auf dem Petersplatz die traditionelle Ostersonntagsmesse feiern wird. Im Anschluss will Franziskus den Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis spenden. -- Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Bätzing, der die Ostermesse im Limburger Dom feiert, bezeichnete die Osternacht als "Nacht aller Nächte". Die Osterbotschaft sei ein starkes Signal, dass die Sehnsucht nach einer Welt der Gerechtigkeit und des Friedens wachbleibe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.03.2024 21:00 Uhr