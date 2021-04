Papst Franziskus feiert Osternacht

Nachrichtenarchiv - 03.04.2021 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Am Abend beginnt im Vatikan die Osternacht. Wegen der geltenden nächtlichen Ausgangssperre in Italien wird der Gottesdienst in diesem Jahr vorgezogen. Papst Franziskus und wenige Gläubige werden im Petersdom zur Messe zusammenkommen. Im Mittelpunkt der Osternacht steht die Osterkerze. Das Licht Christi wird in den meist dunklen Petersdom getragen. Auch die Kirchenglocken läuten wieder, nachdem sie traditionell seit Gründonnerstag stumm geblieben waren. Morgen Vormittag wird der Papst dann mit einem Gottesdienst die Auferstehung Jesus Christi feiern und den Segen "Urbi et Orbi" spenden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.04.2021 19:00 Uhr