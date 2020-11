Papst Franziskus ernennt 13 Kardinäle

Nachrichtenarchiv - 28.11.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat im Petersdom 13 neue Kardinäle ernannt. Die Zeremonie fand wegen der Corona-Pandemie in reduzierter Form statt. Zwei der neuen Kardinäle waren nur per Videokonferenz zugeschaltet. Ihr Kardinalsbirett und den Ring sollen sie durch einen päpstlichen Gesandten erhalten. Zu den neuen Purpurträgern zählt der Erzbischof von Washington, der als erster Afroamerikaner in das Kardinalskollegium einzieht. Der Erzbischof von Kigali ist der erste Geistliche aus Ruanda, der zum Kardinal ernannt wird. Die übrigen Würdenträger kommen aus Brunei, Chile, Mexiko, Malta, Italien sowie von den Philippinen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2020 21:00 Uhr