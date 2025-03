Papst Franziskus erleidet zwei weitere Atemkrisen

Dem Papst geht es offenbar wieder schlechter: Franziskus hat zwei weitere schwere Atemkrisen erlitten, gab am Abend der Vatikan bekannt. Deswegen sei zweimal die Lunge gespiegelt worden. Der Papst musste wieder an die Beatmungsmaschine. Er sei zu jeder Zeit ansprechbar gewesen. Das Oberhaupt der Katholiken wird seit rund zwei Wochen im Krankenhaus behandelt - er leidet an einer beidseitigen Lungenentzündung.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.03.2025 20:00 Uhr