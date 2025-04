Papst Franziskus erlag laut Vatikan einem Schlaganfall

Rom: Papst Franziskus ist an einem Schlaganfall gestorben. Wie der Vatikan am Abend bekanntgab, führte das bei dem 88-Jährigen zu einem Koma und Herzversagen. Wie zudem bekannt wurde, wird Franziskus gemäß seinem letzten Willen in der Basilika Santa Maria Maggiore in Rom in einem schlichten Grab beigesetzt. Vor seinem Tod habe er verfügt, dass auf dem Grab nur der Name "Franciscus" stehen soll, hieß es vom Vatikan. Schon zu Lebzeiten hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche angekündigt, dass er nicht wie andere Päpste im Petersdom begraben werden will. Dort wird sein Sarg vor der Beisatzung aber noch aufgebahrt - voraussichtlich am Mittwoch. Dann können sich die Gläubigen von Franziskus verabschieden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 22:00 Uhr