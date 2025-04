Papst Franziskus erlag laut Vatikan einem Schlaganfall

Rom: Papst Franziskus ist einem Schlaganfall erlegen. Das gab der Vatikan am Abend bekannt. Der Schlaganfall hat demnach zu einem Koma und einem irreversiblem Herzversagen geführt. Franziskus wurde 88 Jahre alt. Er verstarb nur wenige Stunden, nachdem er am Ostersonntag auf dem Petersplatz den Segen "Urbi et Orbi" gespendet hatte. Franziskus' Leichnam wird voraussichtlich übermorgen in einem offenen Sarg im Petersdom aufgebahrt, damit Gläubige von ihm Abschied nehmen können. Der genaue Termin für die Beisetzung steht noch nicht fest. Am Abend beteten tausende Gläubige auf dem Petersplatz einen Rosenkranz für den Papst. Zu der Zeremonie hatte Kardinal Gambetti eingeladen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2025 21:00 Uhr