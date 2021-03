Papst Franziskus besucht die Stadt Mossul im Irak

Nachrichtenarchiv - 07.03.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Mossul: Der Papst ist am dritten Tag seines Irak-Besuchs in der zerstörten Stadt im Norden des Landes eingetroffen. In Mossul will er für die Opfer von Krieg und Gewalt beten. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Stadt 2014 erobert und während ihrer dreijährigen Herrschaft die meisten Christen aus der Region vertrieben. Anschließend reist der Papst wieder nach Erbil, wo er zum Abschluss seiner Irak-Reise in einem Stadion eine Messe mit tausenden Gläubigen feiern will.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 09:00 Uhr