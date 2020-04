Papst Franziskus begeht Kreuzweg-Prozession ohne Pilger

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Papst Franziskus begeht am heutigen Karfreitag die traditionelle Kreuzweg-Prozession. Wegen der Corona-Pandemie sind aber keine Pilger dabei. Das BR Fernsehen überträgt die Prozession ab 21 Uhr. Gestern Abend hatte das Oberhaupt der katholischen Kirche die Gründonnerstagsmesse zum Gedenken an das letzte Abendmahl Jesu fast allein im Petersdom zelebriert. Der Papst würdigte die Arbeit von Ärzten, Pflegern und Priestern in der Krise. Er nannte sie "Heilige von nebenan".

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 10:00 Uhr