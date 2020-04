Papst Franziskus begeht feierlich die Ostermesse

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 12:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat im Petersdom die Ostermesse zelebriert. Ihr wohnten nur wenige Konzelebranten, Ordensschwestern, Chorsänger und ausgesuchte Laien bei - sowie die Kameraleute und Techniker des vatikanischen Fernsehens. Auf eine Predigt verzichtete Franziskus. Stattdessen gab es eine minutenlange stille Reflexion. - Zu dem Fest, mit dem die christliche Kirche die Auferstehung Jesu feiert, kommen üblicherweise viele zehntausend Pilger und Touristen nach Rom. Der Petersplatz ist sonst mit einem Blumenmeer aus den Niederlanden geschmückt. All dies ist heuer entfallen, da zur Eindämmung der Pandemie viele Reisemöglichkeiten entfallen. In Italien gelten überdies strenge Ausgangsbeschränkungen, so dass auch den Bewohnern der Hauptstadt ein Spaziergang zum Petersplatz untersagt war.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.04.2020 12:30 Uhr