Papst Franziskus begeht feierlich die Ostermesse

Nachrichtenarchiv - 12.04.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In einer Stunde begeht Papst Franziskus die Ostermesse. Dieses Jahr findet der Gottesdienst wegen der Corona-Krise nicht auf dem Petersplatz, sondern im Petersdom statt. Wie bereits die Auferstehungsmesse gestern, wird die Basilika Sankt Peter dabei fast menschenleer sein. Zum ersten Mal in der Kirchengeschichte sind damit bei den Feierlichkeiten zu Ostern keine Pilger anwesend. Die Messe wird ab 11 Uhr live im Internet, im Ersten sowie im BR-Fernsehen übertragen. Um 12 Uhr spendet dann Franziskus den traditionellen Segen Urbi et Orbi - der Stadt und dem Erdkreis.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 12.04.2020 10:00 Uhr