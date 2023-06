Papst Franziskus befindet sich weiter auf dem Weg der Besserung

Meldungsarchiv - 11.06.2023 00:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus befindet sich nach seiner jüngsten Operation weiter auf dem Weg der Besserung. Das Kirchenoberhaupt sei fieberfrei, Herz und Lunge funktionierten normal, teilte der behandelnde Arzt des Gemelli-Krankenhauses in Rom mit. Gleichzeitig habe man dem 86-Jährigen empfohlen, die gesamte kommende Woche im Krankenhaus zu verbringen. Dies sei nach einer Operation wie jener, der sich der Papst unterzogen hat, normal. Auch solle Franziskus besser nicht vom Bett aufstehen, um die operierte Bauchdecke nicht zu belasten. Am Mittwoch hatten die Ärzte eine Hernie in der Bauchhöhle repariert und Narbengewebe entfernt, das sich nach einer vorherigen OP gebildet hatte.

