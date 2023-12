Papst fordert Weihnachten ohne Konsumdenken

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat anlässlich des Weihnachtsfestes zur Bescheidenheit und zum Teilen aufgerufen. Beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz mahnte er, das Fest dürfe nicht mit Konsumdenken verwechselt werden. Als Christ müsse man in Einfachheit feiern ohne zu verschwenden, und indem man mit denen teile, denen das Nötige fehle oder denen es an Gesellschaft mangele. Franziskus erinnerte zudem an die Menschen, die unter Kriegen litten. Ab 19 Uhr 30 wird der Papst im Petersdom die Christmette feiern. Das BR-Fernsehen überträgt live.

