Papst fordert in Sozial-Enzyklika Solidarität und Gerechtigkeit

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat in seiner neuen Enzyklika auf die Corona-Krise reagiert. Die Pandemie habe die Unfähigkeit zum gemeinsamen Handeln offenbart, heisst es dem Grundsatzdokument mit dem Titel - "Fratelli tutti" - zu deutsch: "Über die Geschwisterlichkeit." Trotz aller Vernetzung sei eine Zersplitterung eingetreten. Er hoffe, so Franziskus, dass die Pandemie nicht ein weiteres schwerwiegendes Ereignis in der Geschichte sein werde, aus dem die Menschheit nichts gelernt habe.- Prinzipiell fordert das katholische Kirchenoberhaupt in seiner dritten Enzyklika seit seiner Amtszeit eine gerechtere Politik und mehr Solidarität weltweit. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Bätzing, sprach von einem eindringlichen Appell und einem Weckruf.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 14:00 Uhr