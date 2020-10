Papst fordert in neuer Enzyklika Solidarität und Gerechtigkeit

Nachrichtenarchiv - 04.10.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Der Vatikan hat die neue Enzyklika von Papst Franziskus veröffentlicht. Sie trägt den Namen "Fratelli tutti" - zu deutsch: "Über die Geschwisterlichkeit." In seiner dritten Enzyklika spricht sich Franziskus für eine gerechtere Politik und eine solidarische Gesellschaft aus. Jahrezehntelang schien es, so der Papst in dem Dokument, dass die Welt aus vielen Kriegen und Katastrophen gelernt hätte und sich langsam auf Integration hinbewegen würde. Doch nun sehe er Hinweise auf Rückschritte. Unzeitgemäße Konflikte brächen aus. Wütende und aggressive Nationalismen lebten wieder auf. Als Ziel der Enzyklika nannte Franziskus, mehr Gerechtigkeit und Ethik untereinander sowie mehr Dialog zwischen den Religionen. Das Grundsatzdokument des Papstes gilt als zentrale Botschaft an die Katholiken weltweit und die Kirchenoberen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.10.2020 15:00 Uhr