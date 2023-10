Papst fordert Freilassung der Geiseln im Gazastreifen

Rom: Der Papst hat die Hamas dazu aufgerufen, die mindestens 120 israelischen Geiseln in ihrer Gewalt freizulassen. Beim Mittagsgebet auf dem Petersplatz verlangte Franziskus außerdem, dass beide Kriegsparteien die humanitären Regeln befolgen. Er verfolge weiter mit großem Schmerz, was in Israel und in Palästina geschieht. Besonders denke er dabei an die Kinder und an die Alten, so das Oberhaupt der katholischen Kirche weiter. Unter den Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, sind auch acht Deutsche. Derweil haben die USA angekündigt, ihre noch verbliebenen Staatsbürger per Schiff aus Israel in Sicherheit zu bringen. Dieses soll dann von Haifa nach Zypern fahren. Von dort geht es in Charterflügen weiter. Die Bundeswehr bringt seit gestern Abend Deutsche mit Militärtransportern in Sicherheit.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2023 16:00 Uhr