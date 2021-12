Papst fordert Bescheidenheit zu Weihnachten

Nachrichtenarchiv - 24.12.2021 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat die Christmette im Petersdom gefeiert. An dem Gottesdienst nahmen unter Corona-Bedingungen etwa 1.500 Menschen aus aller Welt teil. In seiner Predigt rief Franziskus die Menschen zur Bescheidenheit auf. Gott komme nicht hocherhaben daher, sondern begebe sich hinab in das Kleine. Jesus lade ein, die kleinen Dinge des Lebens zu schätzen und neu zu entdecken. Wörtlich sagte Franziskus: "Lassen wir ab von der Gier, die uns immer unbefriedigt lässt". Auf dem Petersplatz verfolgten einige hundert Menschen den Gottesdienst auf Großbildschirmen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2021 22:00 Uhr