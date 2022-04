Selenskyj warnt vor Zerstörung des Donbass durch russische Armee

Kiew: Die russische Armee hat in der vergangenen Nacht viele Teile der Ukraine unter schweren Beschuss genommen. So kam es in der Hauptstadt Kiew zu neuen Angriffen, ebenso in der Hafenstadt Odessa. Aus dem Gebiet Sumy im Nordosten, wo die russischen Truppen abgezogen waren, wurde wieder Raketenbeschuss gemeldet. Auch in Luhansk, Charkiv und anderen Städten gab es wieder Luftalarm. Der ukrainische Präsident Selenskyj warnte in seiner nächtlichen Videoansprache, dass Russland den Donbass zerstören wolle. Das, was die russische Armee in der Ukraine an Zerstörungen anrichte, sei vergleichbar mit der Lage im Zweiten Weltkrieg. Er rief den Westen erneut auf, schwere Waffen zu liefern, um der russischen Großoffensive standhalten zu können. - Der Untergang des russischen Kriegsschiffs "Moskwa" schwächt aus Sicht des US-Verteidigungsministeriums die russische Schwarzmeerflotte, etwa bei der Blockade der Hafenstadt Mariupol.

