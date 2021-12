Papst feiert Weihnachten unter Pandemie-Bedingungen

Nachrichtenarchiv - 25.12.2021 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Zum zweiten Mal hat Papst Franziskus Weihnachten im Vatikan unter Pandemie-Bedingungen gefeiert. Anders als im vergangenen Jahr konnten heuer immerhin rund 2.000 Gläubige zur Christmette in den Petersdom kommen. In seiner Weihnachtspredigt rief der Papst die Christen zu Bescheidenheit und Demut auf. Man müsse Gott in der Kleinheit erkennen, statt Erfolg und Größe nachzujagen. Am Mittag folgt der feierliche Segen "Urbi et Orbi" - der Stadt und dem Erdkreis. Auch dabei gelten Auflagen, die Zahl der Menschen auf dem Petersplatz ist begrenzt. Trotzdem stellt auch diese Zeremonie einen Schritt in Richtung Normalität dar. Im vergangenen Jahr musste eine Fernsehübertragung die Feier auf dem Petersplatz ersetzen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.12.2021 10:00 Uhr