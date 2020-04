Papst feiert Osternacht in weitgehend leerem Petersdom

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: In einem nahezu menschenleeren Petersdom hat Papst Franziskus die Auferstehung Christi gefeiert. Wegen der Corona-Pandemie waren außer Mitwirkenden mit liturgischen Aufgaben nur wenige Gläubige zugelassen. Die Öffentlichkeit konnte den Gottesdienst mit dem Kirchenoberhaupt aber über TV-Sender und einen Livestream im Internet verfolgen. Wegen der aktuellen Hygienevorschriften entfielen dem Vatikan zufolge die vorbereitenden Riten, auch das traditionelle Weiterreichen des Osterlichts fand nicht statt. Außerdem nahm der Papst - anders als in früheren Jahren - keine Erwachsenentaufen vor. Wie schon bei den Feiern der Karwoche war auch heute ein mittelalterliches Kruzifix aus der römischen Kirche San Marcello, das seit dem Pestjahr 1522 besonders verehrt wird, in den Gottesdienst integriert. Franziskus hatte es angesichts der Corona-Krise in den Vatikan bringen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 11.04.2020 21:45 Uhr