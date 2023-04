Papst feiert Oster-Andacht mit tausenden Gläubigen

Meldungsarchiv - 09.04.2023 08:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus feiert am Vormittag die Ostermesse auf dem Petersplatz und spendet anschließend den traditionellen Segen "Urbi et Orbi", der Stadt und dem Erdkreis. Die Messe mit der Osterbotschaft ist der Höhepunkt der Osterfeiertage. Nach seinem kürzlichen Aufenthalt im Krankenhaus war zunächst unklar gewesen, ob der Papst die liturgische Feier selbst leiten würde. Gestern feierte der 86-Jährige mit rund 8.000 Gläubigen im Petersdom die Osternacht. In seiner Predigt rief er die Christen in aller Welt auf, die Auferstehung Jesu als Signal der Erneuerung wahrzunehmen. Die Feierlichkeiten im Vatikan und in aller Welt werden auch in diesem Jahr vom Ukraine-Krieg überschattet. Auch Papst Franziskus sprach die grassierende Ungerechtigkeit und - so wörtlich - die eisigen Winde des Krieges an, die in der Welt herrschten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.04.2023 08:00 Uhr