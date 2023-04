Meldungsarchiv - 02.04.2023 12:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Rom: Papst Franziskus hat nur einen Tag nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus die Messe zum Beginn der Karwoche eröffnet. Der 86-Jährige wurde mit dem Papamobil in die Mitte des Petersplatzes gefahren. Etwa 30.000 Menschen wohnen dort dem Palmsonntagsgottesdienst bei. Der Papst war in den vergangenen Tagen wegen eines Atemwegsinfekts in einer Klinik in Rom behandelt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2023 12:00 Uhr