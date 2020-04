Papst feiert Karfreitags-Gottesdienst ohne Gläubige

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Wegen der Corona-Pandemie hat Papst Franziskus den traditionellen Karfreitags-Gottesdienst um 18 Uhr unter außergewöhnlichen Umständen begonnen. Die Messe im Petersdom findet aus Sorge vor einer Verbreitung des Virus erstmals ohne Pilger statt und wird nur im Internet übertragen. Auch bei der Kreuzweg-Prozession am späten Abend sind heuer keine Gläubigen dabei. Normalerweise reisen tausende Christen aus aller Welt für dieses Ritual nach Rom. Das BR-Fernsehen überträgt die Prozession ab 21 Uhr live. Am Nachmittag hatte sich der Papst per Telefon in einer Livesendung des Senders "Rai Uno" gemeldet und an die Opfer der Corona-Seuche erinnert. Er denke an die "unzähligen Geschichten von Gekreuzigten" in der aktuellen Pandemie, erklärte Franziskus. Außerdem erinnerte der Papst an die Ärzte, Krankenschwestern und Pfarrer, die sich in Ausübung ihrer Pflicht angesteckt haben und verstorben sind.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 18:00 Uhr