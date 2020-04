Papst eröffnet Osterfeiern an Gründonnerstag im leeren Petersdom

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat die Feiern der Kar- und Ostertage im leeren Petersdom eröffnet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Gründonnerstagsmesse zum Gedenken an das Letzte Abendmahl Jesu praktisch ohne Teilnehmer statt. Die katholische Bischöfe in Deutschland mahnten zu mehr Mitmenschlichkeit. Dabei zeigte sich der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, dankbar über das Ausmaß an gelebter Solidarität in der Corona-Krise. Die frühere Ratsvorsitzende der evangelischen Kirche, Käßmann, rief dazu auf, die richtige Balance zwischen Panik und Sorglosigkeit zu finden. Im BR sagte sie, der richtige Weg sei Besonnenheit.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 00:00 Uhr