Papst eröffnet Osterfeierlichkeiten

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Vatikanstadt: Papst Franziskus hat die Feiern der Kar- und Ostertage begonnen. Die traditionelle Gründonnerstagsmesse zum Gedenken an das letzte Abendmahl fand am Abend wegen Corona-Pandemie im fast menschenleeren Petersdom statt. Mit dabei waren lediglich einige Geistliche und Ordensfrauen, die sich mit großem Abstand voneinander auf den Bänken verteilten. Die traditionelle Fußwaschung entfiel. Der Papst würdigte die Arbeit von Ärzten, Pflegern und Priestern in der Krise. Er nannte sie "Heilige von nebenan". Der Vatikan übertrug die Zeremonie als Livestream im Internet. Auch im Netz übertragen wird heute Abend die traditionelle Kreuzweg-Prozession. Wegen des Virus wird der Papst sie ohne Pilger begehen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 06:45 Uhr