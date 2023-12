Papst ernennt Herwig Gössl zum neuen Bamberger Bischof

Bamberg: Neuer Erzbischof der Stadt wird Herwig Gössl. Die Personalie wurde heute Mittag gleichzeitig im Vatikan und im Bamberger Dom bekannt gegeben. In einer kurzen Ansprache sagte Gössl, er würde nirgends lieber Erzbischof sein als in Bamberg. Dort ist er ein bekanntes Gesicht: Seit 2014 war er Weihbischof in der Stadt. Der 56-Jährige folgt auf Ludwig Schick. Der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz Bätzing lobte Gössl für seine menschenfreundliche Art. Die evangelische Bayreuther Regionalbischöfin Greiner nannte die Personalie eine gute Entscheidung.

