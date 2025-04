Papst ermutigt in Osternachtspredigt zu Hoffnung

Rom: Papst Franziskus hat in der Osternachtsmesse im Petersdom die Menschen ermutigt, Hoffnung zu verbreiten. Das sei etwa durch kleine alltägliche Gesten möglich, so der Pontifex. Seine Predigt wurde stellvertretend von Kardinal Re gelesen. Das katholische Kirchenoberhaupt erholt sich derzeit von einer schweren Lungenentzündung und konnte selbst nicht teilnehmen. Am frühen Abend hatte er die Basilika jedoch für ein kurzes Gebet aufgesucht und Anwesende gegrüßt.

