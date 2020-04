Papst erinnert zu Karfreitag an Pandemie-Opfer

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 19:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Zu Karfreitag hat der Papst an die Opfer der Corona-Seuche erinnert. Franziskus sprach in einem Telefonat, das er mit dem italienischen Fernsehen führte, von den unzähligen "Geschichten der Gekreuzigten" in der aktuellen Pandemie. Gleichzeitig erinnerte er an Ärzte, Pflegepersonal und Geistliche, die sich im Dienst an den Menschen mit dem Virus infiziert haben und gestorben sind. Zur Stunde feiert der Papst den Karfreitags-Gottesdienst im leeren Petersdom. Gläubige, die sonst zu Tausenden nach Rom kommen, können ihn nur im Internet mitverfolgen. In die Reihe der zehn großen Karfreitags-Fürbitten wurde aus Anlass der Krise eine elfte eingefügt. Darin bittet die katholische Kirche um Trost und Kraft für die Erkrankten und das medizinische Personal. Um 21 Uhr beginnt dann die Kreuzweg-Prozession nicht wie üblich am Kolosseum, sondern auf dem abgesperrten Petersplatz. Das BR-Fernsehen überträgt live.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 19:45 Uhr