Papst erinnert an Menschen in Pflegeheimen

Nachrichtenarchiv - 05.04.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat sein öffentliches Ostermontags-Gebet besonders alten und kranken Menschen sowie den Bewohnern von Pflegeheimen gewidmet. Gerade in Corona-Zeiten, so das katholische Kirchenoberhaupt, wolle er ein Zeichen der Hoffnung und Ermutigung setzen. Da auch in Rom strenge Corona-Regeln gelten, waren kaum Pilger dabei, der Petersplatz war fast menschenleer. Das Gebet wurde aus der Bibliothek im apostolischen Palast im Internet übertragen.

Quelle: Bayern 3 Nachrichten, 05.04.2021 16:00 Uhr