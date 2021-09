Papst-Entscheidung zu Woelki bleibt in der Kritik

Lawrow bestätigt Militärkontakt aus Mali

New York: Im Streit über ein mögliches Eingreifen russischer Söldner im Krieg in Mali hat Russlands Außenminister Lawrow eine Kontaktaufnahme durch das westafrikanische Land bestätigt. Die Junta habe sich an eine private Militärfirma aus Russland gewandt, sagte Lawrow am Rande der UN-Vollversammlung in New York. Zugleich wies er eine Verantwortung seiner Regierung in der Sache zurück. Es handele sich um kommerzielle Verträge. Vergangene Woche hatten Berichte über einen möglichen Einsatz der umstrittenen russischen Söldnerfirma Wagner unter anderem in Deutschland und in Frankreich Besorgnis ausgelöst. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer brachte einen Rückzug der Bundeswehr-Truppen aus Mali ins Spiel, sollte eine solche Zusammenarbeit zustande kommen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 23:00 Uhr