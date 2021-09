Papst-Entscheidung zu Kölner Kardinal sorgt für Kritik

Nachrichtenarchiv - 25.09.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Köln: Papst Franziskus stößt mit seiner Entscheidung, den Kölner Erzbischof Woelki im Amt zu belassen, hierzulande auf Kritik. Der Vatikan hatte den Kardinal in einer Erklärung gegen den Vorwurf in Schutz genommen, Defizite bei der Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch vertuscht zu haben. Allerdings wird Woelki angelastet, in der Kommunikation Fehler gemacht zu haben. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller nennt den Verbleib des Kölner Erzbischofs im Amt einen "Schlag ins Gesicht der Missbrauchsopfer". "Das Schreiben aus Rom zeigt den Papst erneut als gütigen Vater, der alle Fehler seiner geistlichen Söhne entschuldigt und Fehlverhalten zu Kommunikationsproblemen herunterdimmt", sagte Schüller dem "Kölner Stadt-Anzeiger". Der Umgang von Papst Franziskus mit Woelki sei "samtpfötig". Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Bätzing, äußerte die Befürchtung, dass die Entscheidung viele Betroffene ratlos und verletzt zurücklasse. Gleichzeitig würdigte er den Aufarbeitungswillen Woelkis.

Quelle: BR24 Nachrichten, 25.09.2021 03:00 Uhr