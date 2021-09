Papst-Entscheidung zu Kardinal Woelki bleibt in der Kritik

Stiko-Chef ist unzufrieden mit Impfkampagne

Berlin: Der Chef der Ständigen Impfkommission, Mertens, ist unzufrieden mit dem Verlauf der Corona-Impfkampagne in Deutschland. Es sei betrüblich, dass gerade in der entscheidende Altersgruppe der 18 bis 59-Jährigen der Impf-Fortschritt stocke, sagte Mertens im BR. Alle Berechnungen zeigten, dass diese Altersgruppe für den Verlauf der aktuellen vierten Welle entscheidend sein werde und letztlich auch für den weiteren Verlauf der Pandemie in Deutschland. Daten des Robert Koch-Instituts zufolge sind Stand heute fast 64 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft, 67,7 Prozent haben mindestens eine Spritze erhalten. Am niedrigsten ist die Impfquote in den Ost-Bundesländern sowie in Baden-Württemberg und Bayern.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.09.2021 20:00 Uhr