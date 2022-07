Papst bittet kanadische Ureinwohner um Vergebung

FDP nennt AKW-Nutzung Frage der Solidarität

Berlin: Die FDP sieht es als eine Frage der Solidarität, die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland länger laufen zu lassen als geplant. Fraktionschef Dürr sagte, ganz Europa stehe vor einer schweren Energiekrise. Deshalb dürfe man sichere Energiequellen nicht aus ideologischen Gründen abschalten. Deutschland müsse jederzeit in der Lage sein, Strom an seine Nachbarländer zu exportieren, so Dürr. Auch der Fraktionschef der bayerischen Landtagsgrünen, Hartmann, kann sich eine Laufzeitverlängerung vorstellen. Er verwies in der "Augsburger Allgemeinen" darauf, dass in Bayern das Risiko von Versorgungsengpässen im Winter größer sei als in anderen Bundesländern. Bundeskanzler Scholz will erst entscheiden, wenn die Ergebnisse eines zweiten sogenannten "Stresstests" zur Sicherheit der Stromversorgung vorliegen. Das soll in den nächsten Wochen der Fall sein.

