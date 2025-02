Papst bittet Gläubige, für ihn zu beten

Rom: Papst Franziskus hat an die Gläubigen weltweit appelliert, für ihn zu beten. In seinem Sonntagsgebet, dass wegen seines Krankenhausaufenthaltes nur schriftlich verbreitet wurde, bedankte sich der 88järhige zudem für die Unterstützung, die er bisher erhalten habe. Besonders berührt hätten ihn die Briefe und Zeichnungen von Kindern. Auch danke er seinen Ärzten. Im Petersdom wurde derweil eine Predigt des Papstes verlesen. Anlass war ein Treffen von fast 7000 Diakonen aus aller Welt. Der an einer Lungenentzündung erkrankte Papst Franziskus wird seit gut einer Woche in der Gemelli-Klinik in Rom behandelt. Am Vormittag musste er nach Angaben des Vatikan zum zweiten Mal mit Sauerstoff versorgt worden. Insgesamt habe sich sein Zustand nach einer Krise am Vortag aber entspannt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.02.2025 15:00 Uhr