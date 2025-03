Papst bezeichnet Krankenhausaufenthalt als Zeit der Prüfung

Rom: Papst Franziskus hat seinen Krankenhausaufenthalt als "Zeit der Prüfung" bezeichnet. Eine Situation, die er mit vielen teile, die in dieser Zeit so krank und zerbrechlich seien, wie er. Das Oberhaupt der katholischen Kirche wird bereits seit mehr als einem Monat stationär behandelt. Der 88-Jährige dankte den Menschen, die in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen für andere da sind. Wörtlich sagte er: "Wie viel liebevolle Aufmerksamkeit erhellt die Räume, die Flure, die Kliniken, die Orte, an denen die einfachsten Dienste geleistet werden!" Es war das fünfte Mal in Folge, dass der Papst aufgrund seiner Erkrankung das Angelus-Gebet nicht selbst vor Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom sprechen konnte. Auch sein zwölftes Amtsjubiläum beging er am Donnerstag im Krankenhaus.

