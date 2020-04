Papst betet Kreuzweg auf dem Petersplatz

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat am Abend den traditionellen Kreuzweg in Erinnerung an das Leiden Jesu gebetet. Wegen der Corona-Pandemie fand die Feier nicht am Kolosseum statt, sondern auf dem nahezu menschenleeren Petersplatz. Die Texte für den Kreuzweg stammten in diesem Jahr von Insassen und Mitarbeitern einer Haftanstalt in Padua, die anhand der 14 Stationen ihre persönlichen Erfahrungen mit Schuld und Leiden schilderten. Je fünf Personen aus der Justizvollzugsanstalt und dem vatikanischen Gesundheitsamt geleiteten ein Holzkreuz über die Etappen. Pilger waren nicht zugelassen. Bereits zuvor hatte der Papst im kleinen Kreis die Liturgie vom Leiden und Sterben Jesu im Petersdom gefeiert. Nur wenige Würdenträger und Gäste waren anwesend. Wegen der Pandemie wurde in die Reihe der zehn großen Karfreitagsfürbitten eine elfte eingefügt. Darin beteten Franziskus und die ganze Kirche für Erkrankte und medizinisches Personal sowie für die Verstorbenen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.04.2020 23:00 Uhr