Papst betet in Mossul für die Opfer des Krieges

CDU-Abgeordneter Löbel kündigt Rückzug aus der Politik an

Berlin: In der sogenannten Masken-Affäre hat der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Löbel erklärte, er werde sein Mandat Ende August niederlegen und auch nicht mehr für den nächsten Bundestag kandidieren. Seine Mitgliedschaft in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion werde er sofort beenden. Der Abgeordnete hatte am Freitag seine Beteiligung an Geschäften mit Corona-Schutzmasken eingeräumt. Löbels Firma soll 250.000 Euro an der Vermittlung von Schutzmaskenaufträgen verdient haben. Neben Löbel steht auch der CSU-Politiker Georg Nüßlein in der Kritik. Ihm wird vorgeworfen, dass er über eine Beratungsfirma mehr als 600.000 Euro für die Vermittlung staatlicher Aufträge an einen Schutzmasken-Hersteller kassiert haben soll. Auch Nüßlein will als Konsequenz aus der Affäre im September nicht mehr für den Bundestag kandidieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.03.2021 17:00 Uhr