Papst beruft polnischen Bischof nach Missbrauchs-Skandal ab

Rom: Wegen Versäumnissen bei der Aufklärung von Missbrauchsvorwürfen in Polen hat Papst Franziskus einen Bischof abberufen. Es handelt sich um Andrzej Dziuba, den Bischof von Lowicz. Der Vatikan gab in Rom bekannt, dass der Pontifex ein Rücktrittsangebot des 74-Jährigen angenommen hat. Dziuba war seit 20 Jahren Bischof. Nach Berichten polnischer Medien soll er etwa einen Priester in seiner Diözese von einer Gemeinde zur nächsten versetzt haben, obwohl er durch Aussagen der Opfer von den Missbrauchsvorwürfen wusste. Der Priester wurde mittlerweile zu drei Jahren Haft verurteilt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.03.2024 15:00 Uhr