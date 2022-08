Papst berät mit 200 Kardinälen über Kirchenreform

Rom: Papst Franziskus berät im Vatikan mit rund 200 Kardinälen über sein großes Reformprojekt, die neue Verfassung des Kirchenstaates. Dabei geht es vor allem um einen Umbau der Kurie, also der Zentralverwaltung der katholischen Weltkirche. In dem "Praedicare Evangelium" genannten Text will es der Papst auch Frauen ermöglichen, die Abteilungen der Kurie zu leiten, die sogenannten Dikasterien. Außerdem könnte es bei der Vollversammlung im Vatikan auch um neue Regeln für das Konklave gehen, also die Papstwahl. Das Treffen dauert zwei Tage und findet hinter verschlossenen Türen statt. Erstmals nehmen auch die 20 Kirchenmänner teil, die Franziskus am Samstag in den Kardinals-Stand erhoben hat.

