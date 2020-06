Papst Benedikt besucht früheres Wohnhaus in Regensburg

Nachrichtenarchiv - 20.06.2020 21:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Regensburg: Der emeritierte Papst Benedikt hat mehrere persönlich wichtige Orte in Regensburg besucht. So war er unter anderem bei seinem früheren Wohnhaus in Pentling. Zuvor hatte er in Regensburg am Grab seiner Eltern und seiner Schwester Halt gemacht. Der 93-jährige Benedikt war am Donnerstag überraschend aus dem Vatikan nach Bayern gereist, um seinen schwer kranken Bruder Georg Ratzinger zu besuchen. Bistumssprecher Neck sagte, die täglichen Begegnungen der Brüder seien für beide sehr belebend.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.06.2020 21:15 Uhr