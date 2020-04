Papst beginnt mit Kreuzweg-Prozession in Rom

Nachrichtenarchiv - 10.04.2020 21:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus erinnert seit dem Abend mit einer Meditation über den Kreuzweg Jesu an die Leiden der heutigen Zeit. Die Texte zu den 14 Stationen stammen von Strafgefangenen und Mitarbeitern einer Haftanstalt in Padua, die eindringlich ihre Erfahrungen von Schuld und Sühne schildern. Die Feier, die sonst mit Tausenden Menschen am römischen Kolosseum stattfand, wird in diesem Jahr vor dem Petersdom zelebriert. Das BR-Fernsehen überträgt live. Früh am Abend hat Franziskus im fast leeren Dom beim traditionellen Karfreitags-Gottesdienst des Todes Jesu gedacht. Der Vatikan übertrug die Zeremonie im Internet. In die Reihe der zehn großen Karfreitagsfürbitten wurde aus Anlass der Krise eine elfte eingefügt. Darin wird um Trost und Kraft für die Erkrankten und das medizinische Personal sowie um Frieden für die Verstorbenen gebetet.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 10.04.2020 21:45 Uhr