Papst begeht Kreuzweg-Prozession fast allein

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus hat am Abend den traditionellen Kreuzweg gebetet - wegen der Ausgangsbeschränkungen in Italien war er dabei fast allein. Das Oberhaupt der Katholischen Kirche wurde bei der Karfreitags-Prozession auf dem Petersplatz von zehn Personen begleitet, darunter Gefängnisinsassen, Ärzte und Krankenschwestern. Sonst verfolgen immer zehntausende Pilger die Zeremonie. Die Texte zu den Kreuzwegstationen stammten in diesem Jahr von Häftlingen und Mitarbeitern eines Gefängnisses in Padua. Zuvor hatte der Papst in einer Sondersendung im italienischen Fernsehen an die Opfer der Corona-Pandemie erinnert - insbesondere an Ärzte, Pflegepersonal und Geistliche, die sich bei der Ausübung ihres Berufes infiziert hatten. Sie seien an der Front gestorben wie Soldaten, die ihr Leben für die Liebe hingegeben haben, so der Papst.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 06:00 Uhr