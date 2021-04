Papst begeht Karfreitag in eingeschränkter Form

Nachrichtenarchiv - 02.04.2021 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Papst Franziskus begeht den Karfreitag wegen der Corona-Pandemie in stark eingeschränkter Form. Am Abend erinnert das Kirchenoberhaupt im Petersdom in einem Gottesdienst an das Leiden und Sterben von Jesus Christus. Dazu sind nur wenige Gläubige zugelassen. Der große öffentliche Kreuzweg am Kolosseum fällt wie im Vorjahr aus. Stattdessen findet auf dem Petersplatz eine kleine Kreuzweg-Feier statt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.04.2021 11:00 Uhr