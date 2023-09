Papst beendet Mongolei-Besuch

Ulan Bator: Papst Franziskus hat seinen Besuch in der Mongolei beendet. Nach einer offiziellen Abschiedszeremonie am Flughafen reiste das Oberhaupt der Katholischen Kirche zurück nach Rom, wo er am Nachmittag erwartet wird. Zuvor hatte Franziskus in Ulan Bator noch ein Sozialzentrum eröffnet und Mitarbeiter des kirchlichen Hilfswerks Caritas getroffen. Er betonte die Bedeutung von Freiwilligen, die sich in sozialen Einrichtungen engagieren: Der Fortschritt der Nationen bemesse sich an ihrer Fähigkeit, für die Gesundheit, die Bildung und die ganzheitliche Entwicklung der Menschen zu sorgen, sagt er. - Franziskus ist der erste Papst, der die Mongolei besucht hat. In dem ostasiatischen Land sind nur etwa 1.500 Menschen katholisch.

