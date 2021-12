Papst beendet fünftägige Griechenlandreise

Nachrichtenarchiv - 06.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Papst Franziskus hat seine fünftägige Reise nach Zypern und Griechenland beendet. Zum Abschluss besuchte er eine katholischen Schule in Athen. Dort appellierte er an die Jugendlichen, sich nicht von den Versuchungen der Konsumgesellschaft beirren zu lassen, nicht - so der Papst wörtlich - "Gefangene des Handys in ihrer Hand" zu werden. Lieber sollten sie reale Begegnungen suchen und anderen dienen. Gestern hatte Papst Franziskus ein Flüchtlingslager auf Lesbos besucht und den Migranten dort Mut zugesprochen. Er wiederholte seine Kritik, dass die westliche Welt zu harsch gegen Migranten und Flüchtlinge vorgehe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.12.2021 15:00 Uhr